Ondernemers De Kazerne krijgen extra hulp bij vinden alternatieve bedrijfsruimte

Wethouders Boudewijn Revis en Richard de Mos gaan zo snel mogelijk met de ondernemers van het bedrijfsverzamelgebouw De Kazerne in gesprek om hen te ondersteunen bij het vinden van vervangende bedrijfsruimte. Die toezegging werd donderdagochtend gemaakt tijdens een door de SP aangevraagd debat met gemeenteraadsleden. De ondernemers krijgen vier maanden extra de tijd krijgen om een nieuwe plek te vinden.

Dat er een einddatum op De Kazerne zat, was iedereen al bekend. De bouwplannen op de plek van de oude brandweerkazerne werden vorig jaar door de gemeenteraad goedgekeurd. De gemeente zegde toe de ondernemers te ondersteunen in het vinden van een alternatieve bedrijfsruimte. Dit is volgens de ondernemers onvoldoende gebeurd.

Fractievertegenwoordiger Rick Hoefsloot van de SP is blij met de uitkomst van het debat. “”Als zonder handomdraai 1,3 miljoen euro kan worden vrijgemaakt om hippe start- en scale ups in het oude Ministerie van Sociale Zaken te huisvesten, kan je niet tegen deze eigenlijk veel belangrijkere ondernemers zeggen ‘zoek allemaal maar een kantoortje ergens boven een winkel’.”

Foto: www.kazernemoerwijk.nl