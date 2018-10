Openbare afscheidsdienst Joop Roelofs (Q65) maandag in Paard

De openbare afscheidsdienst voor de dinsdag overleden gitarist Joop Roelofs van de Haagse sixtiesband Q65 is komende maandag in het Paard.

Het was de uitdrukkelijke wens van Joop zelf om daar een afscheidsbijeenkomst te houden. Roelofs werkte lange tijd als programmeur in het poppodium. De bijeenkomst start maandag om 14.30 uur. Iedereen is welkom. De familie vraagt wel om voorrang te geven aan mensen die het dichtst bij Joop hebben gestaan en de medewerkers van de hospice waar hij de laatste periode van zijn leven verbleef.

Tijdens de dienst zal de muzikant worden opgebaard in een flightcase die speciaal voor hem ontworpen is. Op de kist staat de tekst Flightcase to Heaven. Omdat de kist vanwege het gebruik van metaal in het ontwerp niet mag worden verbrand, zal deze na de crematie van Joop worden geschonken aan het Popmuseum in Hoek van Holland.