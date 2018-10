UPDATE: PVV en Groep de Mos woedend over ‘ontslag’ vrijwilliger clubhuis De Mussen

De PVV in de gemeenteraad wil dat het stadsbestuur sancties oplegt aan buurthuizen “die integratie tegenwerken”. De partij reageert hiermee op een verhaal over een vrijwilliger die drie jaar geleden door clubhuis De Mussen zou zijn ‘ontslagen’.

In een artikel in de Telegraaf zegt oud-Shell-directeur Dominic Boot dat hij, na vijftien jaar taalles te hebben gegeven aan immigranten in de Schilderswijk, aan de kant werd gezet door het clubhuis omdat een groepje moslima’s geen man als leraar wilde hebben. Hij zou toen zijn vervangen door een betaalde kracht. De Mussen wil niet reageren en noemt de zaak “een privékwestie”. Wel wordt benadrukt dat bij De Mussen “wekelijks meer dan 140 vrijwilligers actief. Dit zijn mannen, vrouwen, jong en oud, zowel uit de wijk als van buiten de wijk. Mannen geven bij De Mussen verschillende lessen aan vrouwen. Wij herkennen ons dan ook niet in het beeld dat door de oud-vrijwilliger in het artikel wordt geschetst.”

Fractievoorzitter Karen Gerbrands van de PVV is woedend. “Ongelooflijk dat een vrijwilliger wordt ingeruild voor een betaalde leerkracht omdat moslima’s geen man als leraar accepteren. Dit is Nederland, geen Saudi-Arabië! De Mussen werkt de integratie van moslims hiermee juist tegen. Daarom heb ik het stadsbestuur gevraagd de subsidiekraan onmiddellijk dicht te draaien. Ook wil ik dat alle buurtcentra in Den Haag kritisch worden onderzocht en dat er wordt gekort op subsidie als de integratie wordt tegengewerkt.”

Groep de Mos

Ook Groep de Mos in de gemeenteraad heeft schriftelijke vragen gesteld aan het stadsbestuur. Net als de PVV wil deze partij dat er geen gemeentegeld gaat “naar organisaties die integratie belemmeren”. Gemeenteraadslid Nino Davituliani zegt “verbolgen” te zijn dat de taalvrijwilliger weg moest. “Dit is de omgekeerde wereld en een zeer slecht signaal. Mensen die niet willen integreren moeten worden aangepakt en bijvoorbeeld gekort op hun uitkering. En hoe kan het nou zijn dat een door de gemeente gefinancierd buurthuis dit soort praktijken legitimeert? Het is juist van belang dat mensen naast de taal onze normen en waarden leren, gelijkwaardigheid van man en vrouw is de basis. Als we die al niet meer uitdragen, waar moet het dan heen met de stad?”