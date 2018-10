VVD verrast dat overheid later klimaatneutraal mag zijn dan Haagse inwoners

De VVD in de gemeenteraad zegt “verrast” te zijn door het nieuws dat wethouder Liesbeth van Tongeren van Duurzaamheid en Energietransitie een akkoord heeft gesloten dat de belangrijkste overheidsgebouwen in 2040 klimaatneutraal zijn, terwijl van de Hagenaars wordt verwacht dat hun woningen al in 2030 klimaatneutraal zijn.

Onder de overheidsgebouwen die uiterlijk 2040 klimaatneutraal moeten zijn, valt ook het Haagse stadhuis. In schriftelijke vragen aan het gemeentebestuur vraagt de VVD zich af hoe dit nu uit te leggen valt aan de inwoners, voor wie het doel op 2030 ligt. “Hoe kunnen we van Hagenaars en Hagenezen verwachten dat zij hun woningen voor 2030 klimaatneutraal maken, terwijl de overheid tot 2040 de tijd heeft?”, vraag gemeenteraadslid Chris van der Helm zich af. “Juist als overheid hebben we een voorbeeldfunctie. Daarom wil ik van de wethouder weten wat we nu precies van onze inwoners verwachten, want het is natuurlijk wel gelijke monniken, gelijke kappen.”

Verder wil de VVD van de wethouder weten wat het akkoord nu betekent voor het doel om als stad in 2030 klimaatneutraal te zijn. Van der Helm: “Betekent het sluiten van het akkoord dat het doel om in 2030 klimaatneutraal te zijn wellicht te ambitieus is en verschoven wordt naar 2040?”