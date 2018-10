D66: “Leefbaarheid in gevaar door langere opening nachtwinkels”

De fractie van D66 in de gemeenteraad maakt zich zorgen over de langere openingstijden van nachtwinkels. “De leefbaarheid komt in gevaar”, zegt gemeenteraadslid Daniel Scheper.

D66 is op zich blij dat winkels op zondag langer open mogen blijven in Den Haag, maar maakt zich wel “grote zorgen” over de nieuwe regels voor avondwinkels. Een avondwinkel mag binnen de nieuwe regelgeving tot 02.00 uur ’s nachts open blijven. “De verruiming geldt in grote delen van onze stad. Het gaat ook om gebieden waar veel gezinnen en ouderen wonen. Het kan hinderlijk zijn als er winkels tot diep in de nacht open zijn, omdat het altijd gepaard zal gaan met extra geluid en verkeer. Dit kan de nachtrust verstoren”, waarschuwt Scheper.

Scheper benadrukt ook goede punten te zien in de nieuwe regels rondom openingstijden. “Het is goed voor de stad dat winkels op zondagavond tot 23.00 uur open mogen blijven. De ruimere openingstijden maken Den Haag aantrekkelijker als winkelstad en dat is goed voor de Haagse economie. Op zondagavond winkelen hoort bij een grote stad en past bij de behoefte van de huidige stadbewoner.”

Groep de Mos blij

Een andere partij in de gemeenteraad, Groep de Mos, reageert juist blij op de nieuwe plannen. “Den Haag is hiermee dé winkelstad van Nederland”, zegt gemeenteraadslid Ralf Sluijs. “Dit voorstel komt tegemoet aan een groeiende behoefte bij ondernemers en consumenten om op andere tijden te winkelen. De Haagse winkelstraat is springlevend en past hiermee weer volop in de huidige tijd. Goed voor de Haagse economie, ons MKB en banen!”

Foto: www.pxhere.com