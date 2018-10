Haagse winkels voortaan op zondag langer open

Als het aan het stadsbestuur ligt mogen winkels voortaan ook op zon- en feestdagen tot 23.00 uur open blijven. Dat staat in de nieuwe Verordening Winkeltijden die het bestuur vandaag bekend heeft gemaakt.

Winkels mogen nu van maandag tot en met zaterdag van 06.00 uur tot 23.00 uur open te zijn. Maar op zon- en feestdagen moeten de winkels al om 18.00 uur dicht. De openingstijden zijn al langer punt van discussie in de Haagse gemeenteraad maar tot een nieuw besluit kwam het nooit. Wethouder Richard de Mos (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) verwacht dat dit met de komst van het nieuwe bestuur, nu wel gebeurt. Eind van het jaar gaat het voorstel naar de gemeenteraad die het plan moet goedkeuren.

Avondwinkels in drukke winkelgebieden krijgen in het voorstel ook meer ruimte. Ze mogen de hele week twee uur langer open, tot 02.00 uur ’s nachts. Op zondag kunnen ze al om 10.00 uur open, in plaats van 16.00 uur in de middag.

Zorgen bij D66

De Haagse fractie van D66 juicht het toe dat winkels op zondag langer open mogen blijven in Den Haag, maar maakt zich wel grote zorgen over de nieuwe regels voor avondwinkels. Een avondwinkel mag binnen de nieuwe regelgeving tot maar liefst 2:00 uur ’s nachts open blijven. De partij vreest dat de uitbreiding ten koste gaat van de leefbaarheid in woonwijken. “De verruiming voor avondwinkels geldt in grote delen van onze stad”, waarschuwt raadslid Daniel Scheper. “Het gaat ook om gebieden waar veel gezinnen en ouderen wonen. Het kan hinderlijk zijn als er winkels tot diep in de nacht open zijn, omdat het altijd gepaard zal gaan met extra geluid en verkeer. Dit kan de nachtrust verstoren”