Islam Democraten: “Slechte onderwijsinstellingen kunnen we ons niet permitteren”

Het verbeteren van de hogere onderwijsinstellingen moet volgens de Islam Democraten de hoogste prioriteit hebben. De Haagse Hogeschool staat bijna onderaan in de Keuzegids HBO 2019. “Dat kunnen we ons niet permitteren”, vertelt fractievoorzitter Tahsin Çetinkaya van de Islam Democraten op Den Haag FM.

Dat de hogeschool op de één na laatste plek staat in de keuzegids baart het raadslid zorgen. “Zowel in de raad als op landelijk niveau zou dit agendapunt nummer een moeten zijn.” Voor Çetinkaya komt het niet als donderslag bij heldere hemel dat het niet goed gaat met de school. “Mijn dochter gaat er naar school. Ik hoor verhalen over veel afwezige leraren en vakken die uitvallen waardoor er soms maar twee dagen per les is.”

Ook was Çetinkaya ontevreden over hoe de gemeente omgaat met de vrijwilligers van de As Soennah-moskee. “Een paar jaar terug zeurden we in Den Haag dat moskeeën en migrantenorganisaties niet voldoende maatschappelijk actief zijn. Nu gebeurt dat en wordt het respectloos een kopje kleiner gemaakt.”

Luister hier naar het interview met Tahsin Çetinkaya op Den Haag FM.