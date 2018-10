Koekamp Kastanje Campagne: “Als je hem ziet ben je echt aangekomen in Den Haag”

De Koekamp Kastanje staat op de vijfde plek in de Boom van het Jaar-verkiezing. Sinds Den Haag FM de ‘Koekamp Kastanje Campagne’ voert is de boom in korte tijd van onderaan de lijst gestegen naar de subtop. Wekelijks spreken we een fan van de monumentale boom. Dit keer was dat Partij van de Dieren-raadslid Robert Barker.

Barker noemt zichzelf een fan van alle kastanjes en vindt dat de onze het verdient om de mooiste boom van Nederland te worden. Hij noemt het een iconisch onderdeel van de stadsentree in het gebied. “De boom is een geweldig aangezicht als je de stad inkomt en er langsrijdt met de tram.” De boom is een van de oudste van de stad met zijn 110 jaar. “Er zijn maar weinig bomen die zou oud mogen worden.”

Den Haag FM voert de ‘Koekamp Kastanje Campagne’ om de boom te laten klimmen in de verkiezing door wekelijks aandacht te besteden aan de monumentale boom. De winnaar krijgt de kans om de mooiste van Europa te worden. Stemmen op de Haagse boom kan tot en met 15 oktober op de website van de Boom van het Jaar-verkiezing.

Foto: Hans Menop

Luister hier naar het interview met Robert Barker op Den Haag FM.