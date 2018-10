Liever Lokaal: De Hofpas bestaat één jaar en introduceert Liever Lokaal Dag

Tekst door Yolanda Wevers van De Hofpas.

Vorig jaar op 1 oktober werd De Hofpas – de leukste kortingspas van Den Haag – officieel gelanceerd op Kijkduin. Het was een feestelijke opening, waarbij De Hofpas letterlijk over Den Haag werd uitgerold. Deze week wordt het éénjarig jubileum gevierd, samen met een aantal ondernemers die vanaf het begin zijn aangesloten. Daarnaast wordt de eerste zaterdag van oktober officieel uitgeroepen tot Liever Lokaal Dag; een dag waarop de lokale ondernemers extra in het zonnetje worden gezet.

“Als start van Liever Lokaal Dag zijn we langsgegaan bij een aantal partners van het eerste uur en hebben ze verrast met een cadeau van een andere Hofpaspartner”, vertelt directeur José Bosch. Zo gaf bakkerij Bab Mansour Marokkaanse baklava aan The Chocolate Shop, die op zijn beurt chocolade gaf aan de volgende partner. “Alle partners waren erg blij met de lekkere en leuke producten en wij met deze bijzondere dag.”

“Al die ondernemers met hun inspirerende verhalen en mooie producten en diensten verdienen uiteraard een groter podium. Daarom roepen wij de eerste zaterdag van oktober uit tot Liever Lokaal Dag: een dag, waarop wij mensen aansporen iets extra’s te kopen bij hun favoriete lokale ondernemer als dank voor het leuker maken van de buurt. Een cadeautje geven kan natuurlijk ook! Lekker naar dat ene speciale restaurant in het Zeeheldenkwartier, die exclusieve tassenwinkel op het Noordeinde of de heerlijke ambachtelijke keurslager in Zoetermeer. Je doet er de ondernemer en jezelf een plezier mee.”

De Hofpas: al één jaar voordeel in jouw buurt

Inmiddels hebben 50.000 mensen een gratis Hofpas en kunnen zij elke dag profiteren van extra voordeel bij meer dan 650 winkels, restaurants, attracties, culturele organisaties, wellness- en sportclubs in de regio. Het aanbod varieert van een aanbieding bij de bakker tot aan voordeel bij een familie-uitje. “De regio Den Haag heeft zo veel te bieden op het gebied van cultuur, uitgaan en horeca dat we pashouders willen inspireren om er vaker op uit te gaan”, zegt José Bosch. “En met de mooie aanbiedingen wordt dat natuurlijk veel aantrekkelijker. Dus…..doe mee en support your locals.”

Partners in de video:

Bab Mansour – Hofpasvoordeel: 10% korting op de rekening en op alle ambachtelijke lekkernijen.

The Chocolate Shop – Hofpasvoordeel: 10% korting op je eerste aankoop in de winkel. Woon je in Den Haag, dan is de verzending gratis bij aankoop in de webshop met de kortingscode: ‘ohohchoco’

Buitengoed Dorrepaal – Hofpasvoordeel : 10% korting op alle planten.

Lekker Brood – Hofpasvoordeel: 50% korting op je verse aankopen Brood en Banket, tussen 16.00 en 18.00 uur.

Partyzz – Hofpasvoordeel: 10% korting op aankopen boven de €15 of bij bestelling van heliumballonnen/ballondecoraties. Latexballonnen gevuld met helium €1,25 per stuk in plaats van €1,50 (bij 10 stuks of meer).

Ook profiteren van deze en vele andere voordelen? Vraag de Hofpas dan gratis aan.

www.dehofpas.nl