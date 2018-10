Première ‘Kap nâh! Het verhaal van Marnix Rueb’ in Filmhuis Den Haag

De documentaire ‘Kap nâh! Het verhaal van Marnix Rueb’ gaat vrijdagmiddag 19 oktober om 17.00 uur in première in het Filmhuis Den Haag. Voor deze besloten voorstelling zijn de financiers van de film, pers en vrienden en bekenden van Rueb uitgenodigd.

In de documentaire komen familieleden, vrienden en vakgenoten van Marnix aan het woord en vertellen over het fascinerende leven van de tekenaar. De makers Roel Wijngaards-de Meij en Bart Grimbergen laten zien wie Marnix was en waarom alleen hij zo’n figuur als Haagse Harry kon bedenken.

Rueb was één van de drie zoons van een Haagse kinderrechter die opgroeide in het keurige Benoordenhout. Zijn moeder overleed toen hij nog jong was en zijn vader kwam in opspraak door pedofiele praktijken. Na te zijn verhuisd naar de Schilderswijk bedacht Marnix een stripfiguur die leek op de volkse types in zijn straat, met ‘foute’ trainingspakken aan en een matje in hun nek. De stripheld groeide uit tot een fenomeen dat ook ver buiten Den Haag bekend wordt.

TV West

In het Filmhuis Den Haag is de zeventig minuten durende versie van ‘Kap nâh!’ te zien. Na afloop van de première vindt een gesprek plaats met de makers, onder leiding van Cees Grimbergen. Op zondag 21 oktober wordt een verkorte versie van de documentaire uitgezonden op TV West.