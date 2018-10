Stichting stopt met uitbaten van Grote Kerk

Islam Democraten: “Slechte onderwijsinstellingen kunnen we ons niet permitteren”

Stichting Grote Kerk (SGK) stopt per 1 januari met het uitbaten van de Grote Kerk. Het zou niet mogelijk zijn om het monumentale gebouw in goede staat te houden. Er zou te weinig geld zijn voor onderhoud en renovaties.

De stichting geeft als reden dat Stichting Fondsen Beheer Grote Kerk (SFBGK) en de eigenaar Protestantse Gemeente ‘s-Gravenhage (PGG) geen financiële bijdrage meer aan kunnen leveren. “We vinden het ontzettend jammer dat hier na 36 jaar een einde aan komt, maar het is onmogelijk om de eeuwenoude kerk succesvol uit te baten als er geen groot onderhoud en renovatie kan worden verricht”, verklaart SGK-secretaris en bestuurslid Margaret van Nauta Lemke.

Al sinds 1982 zorgt SGK voor de exploitatie om de kerk in stand te houden. Het geld dat zij met verschillende evenementen ophaalden ging naar het dagelijks onderhoud van het monument. SGK zal in 2019 worden geheven. “Het is aan de PGG om te beslissen hoe verder te gaan met de Grote Kerk en de exploitatie daarvan.”

Foto: Jan Bierens