Straatvraag: Moeten handhavers meer bevoegdheden krijgen?

De gemeente Den Haag gaat bij het Rijk lobbyen voor meer bevoegdheden voor de handhavers. De gemeente wil dat ze straks ook bijvoorbeeld verkeersovertredingen kunnen gaan beboeten. Daarvoor moet wel de wet worden aangepast.

Volgens het gemeentebestuur is het leefbaar houden van de stad een prioriteit. Maar de nationale politie richt zich steeds meer op (zware) criminaliteit. Daarom moeten de bevoegdheden van de handhavers worden uitgebreid op het gebied van leefbaarheid. Daarbij gaat het onder meer om snelheidsovertredingen in de bebouwde kom, rijden door rood licht, zonder licht rijden of hinderlijk en agressief gedrag in het verkeer.

Hoe denken de mensen op straat hierover? Je ziet het in onze straatvraag!