Uitgebreid interview met cultuurwethouder Van Asten in Kunstlicht op Den Haag FM

Kunstlicht pakt na een lange zomerstop komende zondag 7 oktober de draad weer op. Het radioprogramma besteedt weer iedere zondag tussen 10.00 en 12.00 uur aandacht aan kunst en cultuur in Den Haag.

In de eerste aflevering van dit seizoen richt presentator Eric Korsten zijn pijlen op Robert van Asten. Die is sinds juni van dit jaar wethouder van cultuur in Den Haag. De D66’er volgde daarmee Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij op in het stadsbestuur. In een persoonlijke gesprek komt Van Asten in het eerste én het tweede uur van Kunstlicht vertellen over zijn beweegredenen, over zijn band met kunst en cultuur en over de beleidsvoornemens die hij in petto heeft.

Verder in Kunstlicht als vanouds ook de vaste rubrieken: de Kunstgreep, het Vrolijk Intermezzo, Dichter bij Den Haag, Door de bril van een ander en de agendatips. Presentatie: Eric Korsten.