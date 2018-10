Voetbalclub HBS viert 125-jarig bestaan met jubileumboek en Johan Derksen

De Haagse voetbalclub HBS word dit weekend 125 jaar en dat wordt zaterdagavond groots gevierd met een jubileumfeest op het terrein van de club. Daarnaast verschijnt een groot jubileumboek van 400 pagina’s met meer dan 700 foto’s. Naast voetbal heeft ‘Houdt Braef Stant’ tegenwoordig ook een cricket- en hockeyafdeling.

HBS werd op 7 oktober 1893 opgericht door scholieren van de Hogere Burger School. “Er bestond in die tijd al een voetbalclub in Den Haag, HVV, maar die club was alleen voor jongens die op het gymnasium zaten”, zegt schrijver en oud-eerste elftal speler Vincent Schildkamp op Den Haag FM. “Je zou dus kunnen zeggen dat elke HBS’er afstamt van jongens die niet op HVV mochten voetballen.” Eindredacteur van ‘HBS 125’ is Jan Hillenius, die eerder samen met schrijver Michel van Egmond succes had met de bestsellers ‘Topshow’, en ‘Inside’. “We hebben ten opzichte van het vorige jubileumboek echt iets nieuws gemaakt”, zegt Hillenius in het programma Haagse Ochtendradio. “We zijn twee jaar bezig geweest om nieuwe verhalen te ontdekken, dat is goed gelukt.”

In goede en slechte tijden

HBS is een van de oudste en meest succesvolle Haagse voetbalclubs, ze werden zelfs drie keer landskampioen. Toch kende de club ook mindere tijden. “Tijdens ons vorige jubileum, toen de club honderd jaar bestond zat de club echt in zwaar weer”, zegt Schildkamp. “Dat is misschien wel leuker om te lezen dan de bekende succesverhalen.” Dat de club tegenwoordig weer succesvol is komt volgens de voetbalcommentator voor FOX Sports en Veronica door de saamhorigheid. “Er is zoals bij veel amateurclubs altijd een groep vrijwilligers die de boel bij elkaar houdt en probeert het gezellig te houden op de club. Dat is een beetje de rode draad door het boek.”

In het boek staan naast ruim 700 actiefoto’s ook verhalen van een aantal prominenten die op de een of andere manier met de vereniging verbonden zijn. Onder anderen sportjournalist Kees Jansma, oud-hockey international Naomi van As en cabaretier en cricketer Erik van Muiswinkel leverden hun bijdrage. Het voorwoord is geschreven door premier Mark Rutte. Het grote HBS jubileumfeest is zaterdagavond op het terrein van de club aan de Daal en Bergselaan, de laatste kaarten zijn hier verkrijgbaar. Gastspreker tijdens het evenement is voetbalanalist Johan Derksen. Het boek ‘HBS 125’ ligt vanaf zaterdag bij alle grote boekhandels in Den Haag.

Luister hier naar het interview met Jan Hillenius en Vincent Schildkamp op Den Haag FM.