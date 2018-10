Zanger Douwe Bob rent mee met Madurodam Marathon

Zanger Douwe Bob Posthuma, bekend onder zijn artiestennaam Douwe Bob, doet zondagmiddag mee met de eerste Madurodam Marathon. De artiest is sinds deze week ambassadeur van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK). De opbrengst van het hardloopevenement gaat naar de NSGK.

Het is voor Douwe Bob het eerste evenement waar hij als ambassadeur bij betrokken is. Hij heeft zich aangesloten bij het team van Merijn Rootlieb. De twee kennen elkaar van het afgelopen seizoen van ‘The Voice Kids’. Merijn was junior reporter bij de talentenjacht waar Douwe Bob in de jury zat.

De eerste Madurodam Marathon begint zondag om 14.00 uur op het George Maduroplein. Net als de rest van het park is ook de marathon op een schaal van 1:25 en dus 1,69 kilometer. Namens Den Haag FM doen Justin Verkijk en Rogier Heimgartner van Haagse Ochtendradio mee als team ‘De Zware Jongens’.