‘Dag van de Witte Stok’ in centrum Den Haag

Maandag 15 oktober is het de ‘Dag van de Witte Stok’. Op deze dag wordt aandacht gevraagd voor het gebruik van dit hulpmiddel door mensen met een visuele beperking.

“De witte stok wordt lang niet door alle weggebruikers gekend en erkend”, zegt Margreet Roemeling van Voorall, de Haagse belangenvereniging voor mensen met een lichamelijke beperking. “Daarom is het goed om fietsers en automobilisten te laten weten hoe belangrijk het is om voor de witte stok te stoppen.”

Voorall organiseert daarom op deze dag samen met de Oogvereniging een publieksactie op de Korte Poten en Lange Poten. “Voorbijgangers worden hierbij uitgenodigd een stukje met een simulatiebril en een taststok te lopen. Daarbij gaan mensen met een visuele beperking in gesprek met voorbijgangers om uitleg te geven over de betekenis van de witte stok in het verkeer.”

Foto: Ryxhd123 (Wikipedia)