Eerste Madurodam marathon levert ruim €51,000 op

Dat is nog eens een fijne zondag! Tijdens de eerste Madurodam marathon is ruim €51.868,- opgehaald!

Hiermee kunnen drie klassen met gehandicapte kinderen naar een reguliere basisschool! De loop vond zondag plaats, én DHFM presentatoren Justin & Rogier liepen mee voor de gehandicapte Bram. Zij hebben de hele week aandacht besteed aan de marathon in hun ochtendshow.

De marathon werd georganiseerd om geld op te halen voor het NSGK project: ‘Samen naar School’. Dit project streeft erna om gehandicapte kinderen onder te brengen op normale basisscholen. Dit bevordert de communicatie tussen de gehandicapte leerlingen en hun niet-gehandicapte schoolgenoten.

Het doel is om binnen twee maanden de eerste Samen naar School klas te hebben opgericht. Daarna zullen de andere klassen volgen. In totaal is er nu geld om zeven nieuwe klassen op te richten door heel Nederland.