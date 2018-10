Novastar en EUT in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer Novastar en EUT (foto).

Novastar is de band van Joost Zweegers, dat al sinds 1999 populair is in het land waar hij woont, België, maar ook in het land waar hij vandaan komt, Nederland. Zondagavond hoor je iets van zijn nieuwste album. Net als van de Nederlandse indierockband van dit jaar, EUT.

Dan zijn we er echter nog wat betreft artiesten uit de lage landen, want er zijn ook releases van Tourist LeMC & Raymond van ’t Groenewoud, My Baby, Wudstik, Town of Saints, Pip Blom, Douwe Bob en The Yearlings. Tevens hoor je verse songs van Kendrick Lamar met Anderson Paak, Twenty One Pilots en Kylie Minogue.

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 21.00 tot 22.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).