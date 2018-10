Riddertje spelen tijdens Nationale Archeologiedagen in Trefpunt Rotterdamsebaan

Op zaterdag 13 en zondag 14 oktober zijn de Nationale Archeologiedagen. In het Trefpunt Rotterdamsebaan komen bezoekers meer te weten over het archeologisch onderzoek en de vondsten die gedaan zijn bij de Rotterdamsebaan.

Het archeologisch onderzoek van de Rotterdamsebaan heeft veel bijzondere vondsten opgeleverd. Een aantal is tijdens de Nationale Archeologiedagen in het Trefpunt te bewonderen. Daarnaast is er nog veel meer te beleven. Zo zullen archeologen vertellen over het onderzoek en de verhalen achter de vondsten, kan je met een 3D-bril op door een Romeins huis lopen, worden eigen archeologische vondsten beoordeeld door deskundigen. Kinderen kunnen leren vechten als een echte Romein of Middeleeuwer.

Het Trefpunt Rotterdamsebaan zit aan de Binckhorstlaan 340 en is tijdens de Archeologiedagen geopend van 12.00 uur tot 17.00 uur. De toegang is gratis.

Foto: Frank Jansen