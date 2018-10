Vaida van Radio Tonka te gast in Mediamix op Den Haag FM

Zondagavond is DJ Vaida van Radio Tonka te gast in het radioprogramma Mediamix op Den Haag FM.

Zeven avonden per week zendt Den Haag FM van 23.00 uur tot 03.00 uur de programma’s uit van Radio Tonka. Elke zondagavond hoor je meteen na Mediamix de stem van DJ Vaida. Tussen 23.00 uur en middernacht neemt zij je mee naar de muzikale underground. In Mediamix ontrafelen we deze week een stukje van het mysterie Vaida. We gaan met haar praten over haar jeugd in het communistische Letland, over haar radiowerk bij Tonka en vooral over haar eigen muziek.

Mediamix is een populair wetenschappelijk programma over communicatie in de breedste zin des woords. Het programma is elke zondagavond tussen 22.00 en 23.00 uur te horen op Den Haag FM en wordt gepresenteerd door Wim Zonderland, met bijdragen van Peter Steggerda, Kees Rooke en Marco Baaij.