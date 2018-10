WINACTIE: Exclusieve vrijkaarten voorpremière film ‘Girl’ in Filmhuis Den Haag

Den Haag FM geeft komende week drie keer twee vrijkaarten weg voor de exclusieve voorpremière van de film ‘Girl’ in het Filmhuis Den Haag op donderdag 11 oktober. Wil jij vrijkaarten winnen? Vul dan onderaan deze pagina je gegevens in.

De Belgische film gaat over de vijftienjarige Lara die carrière wil maken als ballerina. Ze krijgt de steun van haar vader maar heeft toch een groot probleem, ze is namelijk geboren in het lichaam van een jongen. ‘Girl’ ging in mei in wereldpremière op het filmfestival van Cannes. De film werd op het festival bekroond met de debuutprijs Caméra d’or, de Queer Palm en de prijs voor beste vertolking voor Victor Polster in de sectie Un certain regard.

De Nederlandse voorpremière in Den Haag maakt deel uit van een serie activiteiten op Coming Out Day. De film start om 20.45 uur. Wil jij twee vrijkaarten winnen voor deze exclusieve vertoning van ‘Girl’? Vul dan onderaan deze pagina je gegevens in en hou maandag en dinsdag je telefoon goed in de gaten. Justin (07.00-10.00 uur) en Rob (15.00-18.00 uur) bellen live op de radio met de winnaars van de vrijkaarten.

