Den Haag FM-verslaggever Leo Pronk genomineerd voor Haagse Helden Prijs

Sportverslaggever Leo Pronk van het Den Haag FM-programma Sportsignaal is genomineerd voor een ‘Haagse Held 2018′. De prijs werd vier jaar geleden door de gemeente, het Ibis Hotel en vrijwilligersorganisatie PEP Den Haag in het leven geroepen om Hagenaars die zich belangeloos inzetten voor een ader in het zonnetje te zetten.

Pronk is genomineerd voor zijn werk als voorzitter van bewonersorganisatie Wijkberaad Duindorp. Hij maakt kans op een Haagse Held in de categorie buurt en omgeving. “Toen ik het mailtje las dat ik genomineerd was gingen mijn haartjes wel even rechtop staan”, zegt een trotse Leo in het programma Haagse Ochtendradio. “Het is een enorme blijk van waardering van mijn collega’s van de bewonersvereniging die me hebben voorgedragen.”

De Haagse Helden worden op vrijdag 7 december, de dag van de vrijwilliger, uitgereikt tijdens het vierde Haagse Helden Gala. De prijzen zijn verdeed in vijf categorieën: Sport, Cultuur, Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd en Buurt en Welzijn. In de laatste categorie is Leo Pronk dus een van de genomineerden. Vanaf 1 november kan er gestemd worden.

Luister hier naar het interview met Leo Pronk op Den Haag FM.