Den Haag in actie voor Sulawesi

Acties voor het Indonesische eiland Sulawesi komen in heel Nederland op gang. Voetbalteams, bedrijven, scholen en andere organisaties zamelen geld in, ook in Den Haag.

Zo verkoopt de tienjarige Jimmie uit Den Haag appels om geld op te halen voor Giro555. Via een groot affiche op de auto van zijn moeder laat hij weten dat de opbrengst van zijn appels naar Sulawesi gaat. Ook bedrijven hebben hulp aangeboden voor de actie. Rabobank Den Haag heeft aangekondigd alle donaties van medewerkers aan Giro555 te verdubbelen. Woensdag is er een nationale actiedag voor Sulawesi bij Beeld en Geluid in Hilversum.

‎De Tweede Kamer staat dinsdag voor aanvang van het wekelijkse vragenuur kort stil bij de ramp in Sulawesi. Minister Sigrid Kaag (Ontwikkelingssamenwerking) heeft na overleg met de Indonesische regering 1 miljoen euro beschikbaar gesteld aan het Rode Kruis voor onder meer voedsel, water, onderdak en medische hulp. Inmiddels is er al een bedrag van 5.093.553,20 euro opgehaald.

Dodental aardbeving

Het officiële dodental door de aardbeving in Sulawesi is inmiddels opgelopen tot 1944, maar er worden nog duizenden mensen vermist. Er zijn 2.632 zwaargewonden en 62.659 ontheemden. Ongeveer 70.000 huizen zijn beschadigd.

Foto: JEWEL SAMAD/AFP/Getty Images