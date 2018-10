Denk mee over toekomst van #MeToo-discussie

Experts in Media en Maatschappij (EMMA) organiseert het open evenement ‘Een jaar na #MeToo – hoe nu verder?’ waar de toekomst van de beweging wordt besproken. “Het belangrijkste is dat het gesprek over seksueel ontoelaatbaar gedrag blijft doorgaan”, vertelt communicatiedeskundige Menno van Tartwijk op Den Haag FM.

Seksuoloog Peter Leusink en onderzoeker eergerelateerd geweld bij de Nationale Politie Janine Jansen spreken tijdens de bijeenkomst. Met het daaropvolgende debat hoopt Menno ook iets te betekenen voor beleidswerkers. “Er zijn vertegenwoordigers aanwezig vanuit de medische en wetenschappelijke wereld. Het doel is dat zij iets kunnen betekenen om de discussie verder te helpen dan alleen praten.” Naast de experts kunnen slachtoffers en afgevaardigden van de ministeries en gemeenten meedoen aan het gesprek. “Dan is het kijken waar we elkaar kunnen vinden.”

Het open debat is maandag van 19.30 tot 21.00 uur in de Tussenruimte bij EMMA aan de Wijnhaven 88. Aanmelden kan via de website, maar de meeste plekken zijn inmiddels vergeven. “Het wordt een vol huis en er is genoeg gespreksstof om te behandelen.”

Luister hier naar het interview met Menno van Tartwijk op Den Haag FM.