Extreemrechtse actiegroep kondigt protest aan bij As Soennah-moskee

De extreemrechtse actiegroep Identitair Verzet wil zondag 28 oktober een demonstratie houden voor de As Soennah-moskee. “Na een mars door de omringende wijk naar de moskee zullen een aantal sprekers de misstanden bespreken die hier plaatsvinden”, plaatst de actiegroep op hun Facebookpagina.

Volgens Identitair Verzet is de As Soennah-moskee een van de belangrijkste salafistische centra in Nederland. “Salafisten keren zich af van onze samenleving en een gedeelte is bereid de jihad te voeren in Nederland,” zegt de actiegroep. Vorige week werd een demonstratie van anti-islambeweging Pegida voor de moskee aan de Fruitweg op last van burgemeester Pauline Krikke nog verboden. Of Identitair Verzet wel een vergunning heeft voor de demonstratie is niet bekend.

De As Soennah-moskee ligt de afgelopen maanden flink onder vuur. De stichting van het gebedshuis zou in het geheim geld vanuit golfstaten hebben ontvangen en de gemeente heeft haar samenwerking met As Soennah onlangs stopgezet.