Madurodam organiseert ook komende drie jaar minimarathon

Na het grote succes van afgelopen zondag hebben Madurodam en de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind(NSGK) besloten de Madurodam Marathon in elk geval de komende drie jaar te organiseren. Dat maakte Ties Brink, burgemeester van Madurodam, maandagochtend bekend op Den Haag FM.

“Het was een fantastische dag”, vertelt Ties in het programma Haagse Ochtendradio. “Meer dan 250 deelnemers en honderden toeschouwers. We hebben afgesproken het in elk geval nog drie jaar te organiseren, maar wat mij betreft is dit een nieuwe traditie.” Met de Madurodam Marathon werd meer dan 25.000 euro opgehaald. Het attractiepark verdubbelde dat bedrag tot ruim 51.000 euro.

De opbrengst gaat naar het project ‘Samen naar School’ van de NSGK. Met dat project worden reguliere basisscholen aangepast voor gehandicapte kinderen die anders niet naar school kunnen. Met de opbrengst van het hardloopevenement kunnen drie Samen naar Schoolklassen geopend worden. De Madurodam Marathon wordt in elk geval de komende drie jaar op de eerste zondag van oktober georganiseerd.

