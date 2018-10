Q65-gitarist Joop Roelofs herdacht tijdens openbare afscheidsdienst

Fans en dierbaren van de overleden gitarist Joop Roelofs herdachten maandag het Q65-lid in het Paard bij de openbare afscheidsdienst. “Het was echt Joop-waardig. Een aantal dingen klopten niet helemaal, net als bij hem”, vertelt oude vriend René Bom op Den Haag FM.

Bom voelde zich vereerd om de ceremoniemeester te mogen zijn bij het afscheid van de zijn vriend die hij al vanaf zijn zestiende kende. “Het was een bijzondere middag in het Paard. Soms was het heel stil en dan werd er weer geklapt en gelachen.” Tijdens de dienst hebben dichter Max Lerou de bassist van Q65 Peter Vink verhalen verteld over hun tijden met Joop. “Die verhalen waren nogal warrig, maar ‘de Kjoe’ was ook zo warrig als wat.”

De dienst in het Paard was een uitdrukkelijke wens van de Haagse rocklegende. “Maar zijn geluid is nu echt uit.”

Luister hier naar het interview met René Bom op Den Haag FM.