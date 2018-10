WINACTIE: Gratis naar ‘Niels Geusebroek sings Coldplay’ op donderdag 18 oktober in Paard

Niels Geusebroek begon zijn muziekcarrière met de band Silkstone waarmee hij hits scoorde als ‘What’s the reason’ en op Pinkpop en Lowlands speelde. Na zijn deelname aan The Voice Of Holland – waar hij auditie deed met Coldplay’s ‘Trouble’ – in 2012 brak hij solo door met grote hits ‘Year of summer’ en ‘Take your time girl’. De singer/songwriter noemt Coldplay “een grote inspiratiebron”. Met name de eerste albums ‘Parachutes’, ‘A Rush Of Blood To The Head’, ‘X&Y’ en ‘Viva La Vida’ maken voor de singer/songwriter Coldplay tot een tijdloze band. “Het voelt voor mij als een kind in een snoepwinkel om te mogen putten uit al dat moois dat Coldplay heeft gemaakt. Het is een genot om die songs te mogen spelen.”

Kaartje kopen? Klik hier.

