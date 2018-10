Christine Teunnissen tijdelijk uit gemeenteraad en naar Tweede Kamer: “Er werd een beroep op mij gedaan”

PvdD-raadslid Christine Teunnissen stopt tijdelijk met haar raadswerk en stapt over naar de Tweede Kamer waar ze partijleider Marianne Thieme vervangt die met ziekteverlof gaat. Als gevolg wordt Robert Barker fractievoorzitter van de PvdD in de Haagse gemeenteraad en neemt Robin Smit de raadszetel van Teunissen over. “De partij had mij nodig”, zegt Teunnissen.

Het is de bedoeling dat Teunnissen na vier maanden weer terugkeert in haar oude functie. “Ik blijf ze in de gemeenteraad allemaal wel in de gaten houden”, aldus Teunnissen.

