Haagse ROC-studenten gaan meehelpen met donatiecampagne Sheltersuit

Donderdag 18 oktober is de officiële aftrap van de landelijke donatiecampagne Sheltersuit. De studenten van ROC Mondriaan zullen hier ook een bijdrage aan leveren. Als introductie daarop zal de oprichter van Sheltersuits Bas Timmer vrijdag een inspirerende lezing houden.

Een Sheltersuit is een water- en winddichte jas die tegelijkertijd als slaapzak gebruikt kan worden. Via donaties wil Timmer zo veel mogelijk jassen gratis weggeven aan daklozen en vluchtelingen. “We hebben in Nederland 1.900 jassen weggegeven en in Lesbos 1.100”, vertelt Timmer.

Over de campagne Sheltersuit die op donderdag 18 oktober door het hele land begint wilde Timmer overigens nog niet al te veel prijsgeven. “Ik kan nog niet vertellen wat de studenten precies gaan doen, maar ze zullen zich volop gaan inzetten”, aldus Timmer

Luister hier het interview met Bas Timmer op Den Haag FM

Foto: Ebo Fraterman