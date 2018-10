Regenboogvlag eindelijk ook in vlaggenmast Haags stadhuis

Jarenlang was Den Haag de enige ‘regenbooggemeente’ in onze regio waar op Coming Out Day – 11 oktober – de regenboogvlag niet in de vlaggenmast van het stadhuis werd gehesen. Komende donderdag komt daar verandering in. Net als in Zoetermeer, Westland, Delft en Leidschendam-Voorburg wordt ’s ochtends vroeg de regenboogvlag gehesen, door wethouders Rachid Guernaoui en Robert van Asten.

De regenboogvlag staat symbool voor de diversiteit in seksuele oriëntatie en genderidentiteit, en komt voortaan jaarlijks op Coming Out Day bij het stadhuis te hangen. Ook komt er een regenboogloper te liggen voor het stadhuis. Deze hele week wordt al extra aandacht besteed aan dit onderwerp, door extra voorlichting, gesprekken en evenementen. Elke gemeente ontwikkelt een eigen programma. In onze stad is deze week onder meer een fototentoonstelling in het Atrium van het stadhuis.

Wethouders van de vijf regenbooggemeenten komen donderdagmiddag samen in het Filmhuis Den Haag voor lezingen, debat en de Nederlandse première van de Belgische film ‘Girl’. Tijdens het Filmfestival van Cannes sleepte deze film van regisseur Lukas Dhont verschillende prijzen in de wacht. ‘Girl’ schetst het leven van de vijftienjarige Lara, die droomt van een carrière als ballerina. Maar haar lichaam stribbelt tegen, want Lara is geboren als jongen.

Mediapartner

Den Haag FM is mediapartner van Coming Out Day Den Haag en maakt donderdag een uitgebreid televisieverslag van alle activiteiten in onze stad.

Luister woensdag om 16.00 uur naar het radioprogramma Hou je Haags! op Den Haag FM voor een interview met wethouder Bert van Alphen over Coming Out Day.