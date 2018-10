Theatergezelschap Firma MES speelt voorstelling over armoede

Het Haagse theatergezelschap Firma MES staat tot 24 oktober in de Scheveningse Lourdeskerk met de voorstelling ‘Een Avondje Armoede’. De theatershow gaat over armoede anno 2018.

“Het is een lastig stuk omdat wij zelf geen echte armoede gekend hebben”, zegt actrice Lindertje Mans op Den Haag FM. “Dat is ook een onderdeel van de show, dat we aangeven dat je pas weet hoe het is als je het zelf hebt meegemaakt.” De voorstelling is geïnspireerd door de ‘Quiet 500’ de arme tegenhanger van de ‘Quote 500’.

Uitgesteld kaartje

Voor mensen die zelf geen kaartje kunnen betalen heeft de Firma MES de actie ‘Het Uitgestelde Kaartje’ in het leven geroepen. “Iedereen die een kaartje koopt krijgt de mogelijkheid een extra kaartje te kopen, die geven wij vervolgens aan iemand die het niet kan betalen”, zegt Lindertje. Daarnaast wordt bij elke voorstelling geld ingezameld voor Haagse goede doelen die te maken hebben met armoedebestrijding.

De Firma MES staat bekend om haar spraakmakende theater op bijzondere locaties. Eerder speelden ze al voorstellingen als ‘IJS&VIS’ en ‘Rishi’. De voorstelling Een Avondje Armoede staat tot en met 24 oktober in de Lourdeskerk in Scheveningen. Daarna reist het gezelschap door de rest van het land. Kijk hier voor meer informatie.

Luister hier naar het interview met Lindertje Mans op Den Haag FM.