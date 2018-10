WINACTIE: Gratis naar The Cool Quest op zaterdag 20 oktober in Paard

Welzijn in de Wijk: Zwementie

Den Haag FM besteedt in het radioprogramma Haagse Ochtendradio regelmatig aandacht aan welzijn in de stad, door naar inspirerende Haagse initiatieven te kijken. Deze week spraken we met Charlotte Krijgsman, zij zwemt met dementerende bejaarden onder de naam ‘Zwementie’.

De Zwementie-klassen zijn onderverdeeld in twee categorieën. “De plusgroep is bedoeld voor mensen met beginnende geheugenproblemen die nog in staat zijn om een actief bewegingsprogramma in het water te volgen”, vertelt Krijgsman. “Daar doen we echt spelletjes mee. De basisgroep is bedoeld voor mensen in een gevorderd stadium van dementie, voor hun is het meer een soort wellness in het zwembad.”

De Plusgroep komt iedere vrijdag bij elkaar in Zwembad Overbosch in Mariahoeve. De Basisgroep zwemt een keer in de twee weken. Wil je iemand aanmelden als deelnemer of zelf vrijwilliger worden? Neem dan contact op met Stichting Xtra.

Luister hier naar het interview met Charlotte Krijgsman op Den Haag FM.