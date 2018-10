WINACTIE: Gratis gezinskaarten voor het Museon

Den Haag FM geeft volgende week gezinskaarten voor het Museon weg om een bezoek te brengen aan de nieuwe expositie ‘Reizen in de ruimte, op weg naar een nieuwe aarde’.

Mensen willen steeds verder reizen. Nu we overal op aarde zijn geweest, willen we de ruimte in. De expositie ‘Reizen in de ruimte’ dompelt je onder in de wereld van ruimtevaart en wetenschap. De interactieve tentoonstelling laat zien hoe de mens kan verhuizen naar andere planeten. Ga op weg naar je nieuwe woonplek en kom er achter hoe je moet overleven na aankomst. Je krijgt nieuwe inzichten en doet ideeën en ontdekkingen op over reizen in de ruimte. Hoe overleef je op een andere planeet, een nieuwe aarde? De tentoonstelling is te zien vanaf 19 oktober 2018 tot en met 1 september 2019.

Wil jij een gezinskaart voor het Museon winnen? Vul dan snel onderaan deze pagina je gegevens in. Justin (07.00-10.00 uur) en Rob (15.00-18.00 uur) bellen volgende week elke dag live in de uitzending op Den Haag FM met de winnaars. De gezinskaart ter waarde van 38 euro geeft toegang aan twee volwassenen en twee kinderen tot en met 11 jaar.

Foto: Den Haag Marketing

