Anderhalf jaar lang werkloze Hagenaars focus van ‘Taskforce +500’

Onder de naam ‘Taskforce +500‘ gaat de gemeente proberen om jaarlijks 500 Hagenaars die al langer dan anderhalf jaar in de bijstand zitten aan een baan helpen. “Wij zijn er van overtuigd dat er mensen tussen zitten die kunnen en willen werken”, vertelt wethouder en lid van de taskforce Rachid Guernaoui op Den Haag FM.

Den Haag telt momenteel 26.000 mensen met een bijstandsuitkering, van wie er circa 20.000 langer dan anderhalf jaar in de bijstand zitten. De Taskforce +500 richt zich met name op die mensen. Bovenop de 4.000 mensen die de gemeente al uit de bijstand wil helpen komt het totaal dus op 4.500 mensen per jaar die weer aan het werk gaan. “De gemeente is vaak het contact met deze groep verloren en dat maakt het een moeilijke opgave.”

De Taskforce +500 wil in eerste instantie de groep in kaart brengen en vervolgens met bijeenkomsten deze mensen voorstellen aan werkgevers. Als er mensen blijken te zijn die niet willen werken zullen die gestraft worden. “Je moet het wel willen. En zo niet, dan wordt er gekort in de uitkering.”

