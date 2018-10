Bethelkerk krijgt nieuw leven als activiteitencentrum Amadeus

De voormalige Bethelkerk aan de Traviatastraat krijgt een nieuw leven als activiteitencentrum Amadeus. Komende zaterdag is de feestelijke opening van ‘de nieuwe huiskamer van de Componistenbuurt’. Vrijwilligers gaan in het complex uiteenlopende buurtactiviteiten organiseren, onder andere voor ouderen.

Het kerkgebouw uit 1938 stond op de nominatie om te worden gesloopt voor nieuwbouw van een appartementencomplex. Buurtbewoners begonnen een actiegroep om de kerk te behouden en deze een wijkfunctie te geven. Na een lange procedure is dat gelukt. In de aanbouw begint Amadeus nu alvast met activiteiten totdat de kerkzaal is verbouwd. Op de plek van de kosterwoning en de aanbouw komt later woningbouw.

De officiële opening wordt zaterdag verricht door Rachid Guernaoui, stadsdeelwethouder Loosduinen.

Foto: Richard Mulder