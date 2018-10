CD-presentatie Anouk in Amsterdam live online

Het concert dat de Haagse zangeres Anouk donderdagavond geeft tijdens de presentatie van haar nieuwe album ‘Wen D’r Maar Aan’ zal live worden uitgezonden op internet. Anouk zal tijdens de presentatie haar eerste Nederlandstalige album in z’n geheel uitvoeren in de grote zaal van bioscoop Tuschinski in Amsterdam.

Maar 800 mensen kunnen aanwezig zijn in de bioscoopzaal. Alle kaarten waren dan ook binnen enkele minuten verkocht. Om haar fans niet teleur te stellen is nu besloten om dit concert via een livestream direct uit te zenden op de website van de krant AD. Het is niet de eerste keer dat Anouk een album in een filmzaal presenteert. In het begin van haar carrière presenteerde ze ook al een een CD in het Omniversum in Den Haag.

Het concert in Tuschinski start donderdag om 20.30 uur. Vanaf 20.20 is de livestream te volgen. ‘Wen D’r Maar Aan’ ligt vanaf vrijdag in de winkels en is dan ook te downloaden en te beluisteren via alle streamingsdiensten.