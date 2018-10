CDA: “Voer groengele parkeerzone in op Hobbemastraat”

Het CDA in de gemeenteraad vraagt het stadsbestuur om een groengele parkeerzone in te voeren op de Hobbemastraat. Bezoekers kunnen daar dan kortparkeren voor tien cent per uur.

“Uit gesprekken in de Hobbemastraat blijkt dat veel ondernemers problemen ondervinden doordat er onvoldoende parkeergelegenheid is voor klanten en leveranciers”, zegt fractievoorzitter Karsten Klein van het CDA. “Er geldt namelijk geen winkelstraatregeling, wat inhoudt dat er geen limiet zit aan de parkeertijden voor auto’s met een bewonersvergunning. In de praktijk betekent dit dat de parkeervakken altijd bezet zijn en er geen parkeerplek is voor de winkeliers en hun klanten.”

Daarom pleit het CDA ook hier voor het invoeren van de zogeheten groengele zone; bezoekers betalen voor de eerste twee uur slechts tien cent per uur voor het parkeren van hun auto. Op enkele andere plekken in de stad geldt dat ook al. “De ondernemers staan te popelen om de Hobbemastraat nog meer op de kaart te zetten als volwaardige winkelstraat”, aldus Klein. “Het invoeren van een groengele zone is een goede eerste stap voor de winkeliers en maakt het aantrekkelijker voor bezoekers om hun inkopen te doen in de Hobbemastraat.”