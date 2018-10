De meeste strandtenten op Scheveningen bouwen ondanks warm weer af, maar niet allemaal

Ondanks het warme weer bouwen veel strandtenten op Scheveningen deze week af. Niet allemaal, sommige blijven namelijk nog tot eind oktober open: “We willen de herfstvakantie meepakken”, zegt Bieke Oosterheert van Beachclub Manta.

Bij de buren zijn ze al wel aan het afbreken. Of ze niet bang zijn om de mogelijke extra inkomsten te missen? “Zeker niet, het is een prachtige zomer geweest en de inkomsten hebben we wat dat betreft wel gehad”, zegt Jasper van de Hoek van Patagonia Beach.