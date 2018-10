Groen Lintje dit jaar naar Lekkernassûh

Het Groen Lintje, een onderscheiding van GroenLinks in de gemeenteraad, gaat dit jaar naar Lekkernassûh. Woensdag – op de Dag van de Duurzaamheid – wordt de prijs overhandigd.

De onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt ter ere van een organisatie die zich inzet voor duurzaamheid en een beter milieu. “Lekkernassûh is een mooi initiatief, dat is ontstaan uit een actieve gemeenschap”, vertelt fractievoorzitter Arjen Kapteijns. “Het promoot op een sociale manier eerlijk, gezond en lokaal voedsel: iets wat wij als GroenLinks van harte toejuichen.”

Bij Lekkernassûh halen ruim 200 leden elke woensdag een pakket met verse groenten op in De Gymzaal aan de Witte de Withstraat. Lid worden is gratis en voor een groentepakket kan ook betaald worden door vrijwilligerswerk te doen. De groenten zijn seizoensgebonden en worden zo veel mogelijk in de regio Den Haag geteeld. Er is geen tussenhandel en geen winstoogmerk, het geld gaat direct naar de boeren die de groenten telen. Sinds 2014 zijn er op deze manier al meer dan 200 ton lokale groenten in Haagse handen en monden beland.

Nieuwe energie

Teamlid Frederik van Lekkernassûh neemt de prijs namens de hele gemeenschap in ontvangst. “We zijn blij met deze erkenning, dit geeft ons nieuwe energie om ons in te blijven zetten voor eerlijk, gezond eten. We zullen de oorkonde daarom met trots in De Gymzaal ophangen.” Het lintje werd voor de elfde keer uitgereikt. Onder de vorige winnaars zaten onder meer restaurant Instock, De Vegetarische Slager en Juizz.

Foto: Lekkernassûh – Lokaal voedsel Den Haag (Facebook)

Luister hier naar een interview met Arjen Kapteijns en Lekkernassûh kernlid Sytske Roskam op Den Haag FM.