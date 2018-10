Tentoonstelling in stadhuis vertelt persoonlijke verhalen achter Coming Out Day

Guusje Eijbers maakt theatervoorstelling om mantelzorgers uit de schaduw te halen

De gemeente Den Haag heeft aan theatermaker Guusje Eijbers gevraagd een theaterstuk te maken om begrip te kweken voor de vaak zware last van mantelzorgers, zodat zij meer steun krijgen op het werk en van familie en vrienden.

“Mantelzorgers leveren een belangrijke bijdrage aan de zorg en ondersteuning van hun dierbaren”, zegt wethouder Kavita Parbhudayal van Zorg. “Helaas krijgen zij niet altijd genoeg begrip en steun van hun omgeving. In Den Haag werken we aan een beter leven voor iedereen en iedere Hagenaar moet kunnen rekenen op de zorg of ondersteuning die hij of zij nodig heeft. Daarom is de mantelzorger van onschatbare waarde in onze samenleving.”

Guusje Eijbers nam een groot aantal interviews af met mantelzorgers. Zij stonden model voor de personages die in de voorstelling ten tonele verschijnen. “Het waren soms zeer zware ontmoetingen waar flink wat emoties naar boven kwamen”, zegt Eijbers. “Ik dacht dat ik niet zoveel wist van deze problematiek, maar gaandeweg de interview-sessies kwam ik tot de ontdekking dat ik er wel degelijk mee te maken heb gehad. En dat is precies waar het om draait: als het je zelf overkomt denk je al gauw, dat het zo erg nog niet is en reken je jezelf niet tot de categorie probleemgevallen.”

Dag van de Mantelzorg

Het theaterstuk ‘FF d’r uit’ is gemaakt in het kader van de Landelijke Dag van de Mantelzorg. Het stuk is op 9 november te zien in Theater De Nieuwe Regentes aan de Weimarstraat.

Foto: Annette van Erkel