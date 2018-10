Haags kookproject ‘Liefs van oma’ hoopt op landelijke navolging

Ouderen uit hun isolement halen, gezond eten en tegelijkertijd werken aan duurzaamheid. Dat is in het kort de succesformule van het project ‘Liefs van Oma’ van Hagenaar Joost Hoppenbrouwers.

Jonge vrijwilligers zetten zich op verschillende locaties in Den Haag in om ouderen een zinvolle dagbesteding te geven. Tijdens het gezamenlijk bereiden van een maaltijd in bijvoorbeeld buurthuizen en verzorgingshuizen worden recepten uitgewisseld en verhalen over vroeger en nu verteld. “Zo leren de jongeren en de ouderen elkaar steeds beter kennen en begrijpen”, vertelde Hoppenbrouwers in het programma Haagse Ochtendradio op Den Haag FM. Uiteraard worden vervolgens de maaltijden samen gegeten.

Liefst van Oma werkt ook aan duurzaamheid. “Wekelijks worden bij supermarkten en groothandels groenten opgehaald die anders zouden worden weggegooid. Zo gaan we dus ook voedselverspilling te lijf.” Liefs van Oma wil in de toekomst uitbreiden naar de rest van de regio en later zelfs landelijk. Daarbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheid om deel te nemen aan culinaire festivals, business events, toernooien, markten en grotere diners.

Foto: Liefs van Oma (Facebook)

Luister hier naar een interview met Joost Hoppenbrouwers op Den Haag FM.