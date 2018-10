Haagse film met acteurs met Syndroom van Down wijkt uit naar Zoetermeer

De opnamen van de film ‘Down Squad’ van de Haagse filmmaker Arjen Rooseboom vinden plaats in Zoetermeer. Dat vertelde de filmmaker woensdagochtend op Den Haag FM.

“Als ras-Hagenees wil ik natuurlijk het liefst in mijn eigen stad filmen”, zei Rooseboom in het programma Haagse Ochtendradio. “Ik ben hier al sinds 2012 mee bezig. Door de locatiewissel kan ik nu opeens snel aan de slag. In Den Haag duurde en duurde dat maar. Tot ik een producent leerde kennen die alles kon regelen als we maar naar Zoetermeer zouden verhuizen. Daar hoefde ik niet lang over na te denken.”

In de actiekomedie ‘Down Squad’ is Nederland verzorgingsstaat voor mensen met Syndroom van Down geworden. Bij de rest van het volk grote daardoor antipathie tegen de ‘downers’. Dan staat een politicus op die zegt dat hij mensen met het Syndroom van Down kan genezen.

Films

Regisseur Arjen Rooseboom werd bekend door zijn rol van Kees Dijkstra in de film ‘Kameleon 2’ en de musical ‘De Kameleon Ontvoerd’. Als acteur werkte hij ook mee aan films als ‘Kruimeltje’ en ‘Leve Boerenliefde’. In 2010 verscheen zijn eerste eigen film ‘De Buik Vol’, gevolgd door de horrorfilm ‘Grimas’ in 2012. Naar verwachting is de nieuwe film in september 2019 klaar.

Luister hier naar een interview met Arjen Rooseboom op Den Haag FM.