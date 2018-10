Haagse kinderen zamelen geld in voor slachtoffers Sulawesi

De tienjarige Jimmie (foto) uit Den Haag verkocht appels om geld op te halen voor Giro555. Via een groot affiche op de auto van zijn moeder laat hij weten dat de opbrengst van zijn appels naar Sulawesi gaat. “Door langs de deuren appels te verkopen heb ik 61,20 euro opgehaald”, vertelt Jimmie op Den Haag FM.

Moeder Linsey is enorm trots op haar zoon die bijna alle appels die hij had heeft verkocht. “De hele buurt is aangestoken door deze inzamelingsactie.” Meisjes uit hun buurt hebben namelijk zes vuilniszakken vol flessen opgehaald waarvan het statiegeld naar de slachtoffers op Sulawesi gaat.

De kinderen laten het daar nog niet bij zitten. “Ze zijn nog allemaal ideeën aan het bedenken om geld op te halen en plannen nog een week lang allerlei acties.”

Dodental aardbeving

Het officiële dodental door de aardbeving in Sulawesi is inmiddels opgelopen tot 1944, maar er worden nog duizenden mensen vermist. Er zijn 2.632 zwaargewonden en 62.659 ontheemden. Ongeveer 70.000 huizen zijn beschadigd.

Luister hier naar het interview met Jimmie en Linsey op Den Haag FM.