Haagse Lineth Beerensteyn scoort Oranjeleeuwinnen naar finale play-offs

De Haagse voetballer Lineth Beerensteyn heeft het Nederlands vrouwenvoetbalelftal naar de finale van de play-offs voor een plekje op het WK 2019 geholpen. De aanvalster scoorde dinsdagavond in en tegen Denemarken de 1-1 en de 2-1. Vorig jaar won Oranje nog in eigen land de Europese titel.

Het duel begon nog slecht voor Nederland. Denemarken kwam al na vijf minuten op voorsprong door een strafschop. Maar die 1-0 stand bleef slechts twee minuten op het scorebord staan omdat Beerensteyn de gelijkmaker binnen kopte op aangeven van Desiree van Lunteren. Denemarken had in de tweede helft het initiatief en drukte Oranje achteruit. Het team van de Haagse bondscoach Sarina Wiegman ontsnapte meerdere keren aan een achterstand. In blessuretijd scoorde Beerensteyn alsnog de 1-2 waardoor de Leeuwinnen de finale van de play-offs hebben bereikt.

De oud-speler van ADO die tegenwoordig uitkomt voor Bayern München nam tegen Denemarken de plaats in van Vivianne Miedema die herstellende is van een blessure. “Ik zit lekker in mijn vel”, vertelde ze na het duel maar vindt niet dat ze nu in november in de finalewedstrijden ook recht heeft op een basisplek. “We zijn een heel goed collectief. Het maakt niet zoveel uit wie er staat. Als we winnen, hoor je mij niet klagen.”

Foto: Wikipedia, Rufus46