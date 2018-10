Tentoonstelling in stadhuis vertelt persoonlijke verhalen achter Coming Out Day

Primeur op Nationale Krokettendag: Haagse kroketten veroveren snackbar

De kroketten van De Haagsche Croquetterij zijn sinds deze week ook te koop in de snackbar. Tot nu toe werden de luxe snacks alleen geleverd aan restaurants en hotels. Lunchroom/cafetaria Uncle John had dinsdag – tijdens Nationale Krokettendag – de primeur. De ambachtelijke producten liggen voortaan ook in de vitrines aan de Leyweg. Den Haag FM ging langs om de snacks te proeven.

De Haagsche Croquetterij is een nieuw merk met oude wortels. De producten zijn bereid met duurzame ingrediënten uit onze regio, dus runderen opgegroeid in regionale weilanden, garnaaltjes uit de Noordzee en gepeld in Nederland, streekkippen, kaas van een boerderij aan de rand van Den Haag en groenten uit het Westland. De recepten zijn gebaseerd op het kookboek ‘Recepten van de Haagsche Kookschool’ uit 1895.

Oprichter Tom de Heij van De Haagsche Croquetterij werkt al jaren in de voedingsmiddelensector. Na een reeks voedselschandalen in met name de vlees- en snackindustrie besloot hij zich te richten op lokale, eerlijke, duurzame en ambachtelijke producten. De serie Haagse kroketten bestaat uit De Hoender Croquet, De Garnaal Croquet, De Boerenkaas Croquet en de De Groenten Croquet. Er worden ook bitterballen in dezelfde variaties gemaakt.

Luister hier naar een verslag van de krokettenproeverij op Den Haag FM.