Slechte bereikbaarheid en hoge parkeerkosten houden toeristen weg uit Den Haag

Den Haag zou nog meer toeristen uit eigen land trekken als de bereikbaarheid met de auto niet zo slecht was en de parkeerkosten niet zo hoog. Dat staat in een rapport van Onderzoeksbureau Blauw Research dat is opgesteld in opdracht van het The Hague Marketing Bureau.

Het toeristische imago van Den Haag is op zich goed. Net als voorafgaande jaren staat onze stad op de derde plek als het gaat om favoriete bestemmingen voor een dagje of weekendje weg. Er wordt vaker een bezoek overwogen door mensen die niet uit de regio Haaglanden komen. De meeste mensen zien Den Haag als stad aan zee én als koninklijke stad. Daarnaast ziet meer dan de helft van de mensen Den Haag als stad van vrede en recht.

Den Haag scoort goed op de bereikbaarheid met het OV, maar de bereikbaarheid met de auto lijkt een reden te zijn om Den Haag niet aan te bevelen. Nadelen zijn de drukte op de weg, het gebrek aan voldoende parkeergelegenheid en de hoge parkeerkosten. “Hier liggen dus kansen voor Den Haag om de aanbevelingsintentie te vergroten en daarmee bezoek verder te stimuleren”, schrijft Blauw Research.

Enthousiaster over Den Haag

De zogenoemde ‘net promotor score’ laat voor Den Haag een flinke stijging zien vergeleken met vorig jaar. Met andere woorden: Nederlanders zijn enthousiaster over Den Haag en bevelen onze stad sneller aan anderen aan aan. Voor het onderzoek werden in juni van dit jaar ruim duizend Nederlanders ondervraagd.

Foto: Jan Bierens