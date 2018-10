Wethouder Bert van Alphen in daklozenkrant Straatnieuws

WINACTIE: Gratis naar ‘Niels Geusebroek sings Coldplay’ op donderdag 18 oktober in Paard

Website ADO Den Haag genomineerd voor Website van het Jaar

De website van voetbalclub ADO Den Haag is een van de kanshebbers op de titel Website van het Jaar 2018.

Tot en met 19 oktober kan iedereen een stem uitbrengen op zijn of haar favoriete site. Je moet daarvoor sterren geven voor het ontwerp, de inhoud en de navigatie van de site. Ook wordt gevraagd hoe waarschijnlijk het is het dat je de website van ADO Den Haag aanbeveelt bij een vriend, familielid of collega.

De Website van het Jaar verkiezing is de grootste online publieksprijs die jaarlijks door Multiscope wordt uitgereikt aan de beste en populairste websites van Nederland. Het Nederlandse publiek beoordeelt websites in 37 categorieën. Dit jaar vindt de Award Night plaats op donderdag 22 november in Amsterdam.