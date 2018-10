Wethouder Bert van Alphen in daklozenkrant Straatnieuws

In de nieuwe editie van de daklozenkrant Straatnieuws staat onder meer een interview met wethouder Bert van Alphen van Sociale zaken, Armoedebestrijding, Maatschappelijke opvang. In bos, park en duin speurt hij naar dak- en thuislozen en hij nodigt hen uit op het stadhuis. “Als wethouder heb je een beetje de kans dingen ietsje te veranderen en bij te stellen. Dat is heel prettig. Zeker als je het doet voor mensen die anders niet aan bod komen.”

Verder in de nieuwe krant onder meer een interview met dominee Dick Couvee over de heisa rond de dividendbelasting, een achtergrondverhaal over de toenemende populariteit van het levenslied, een interview met de dakloze Johnson Weree en een portret van Straatnieuws-verkoper Rakesh.

Straatnieuws wordt mede gemaakt en verkocht door dak- en thuislozen in de regio Den Haag en Rotterdam. De nieuwe editie is vanaf komende donderdag te koop. Den Haag FM is mediapartner van de krant.

Luister hier naar een interview met hoofdredacteur Tanya van der Spek van Straatnieuws op Den Haag FM.