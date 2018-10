Wethouder Van Alphen: “Iedereen moet zonder angst uit de kast kunnen komen”

Wethouders Van Alphen, Guernaoui en Van Asten hijsen donderdag op de Internationale Coming Out Dag voor het eerst de regenboogvlag op bij de hoofdingang van het Stadhuis. “Het hijsen van de regenboogvlag vind ik een toppunt van mijn carrière”, vertelt wethouder Bert van Alphen op Den Haag FM.

“Er is nog altijd veel afkeer van of zelfs agressie tegenover mensen die een andere seksuele voorkeur hebben dan de gemiddelde Nederlander”, vertelt wethouder Emancipatie. “Veel mensen voelen zich niet veilig genoeg om zichzelf te zijn en uit te komen voor hun seksuele geaardheid. Door het geven van informatie en het organiseren van activiteiten wil ik werken aan het vergroten van de acceptatie.”

Deze hele week staat in het teken van ‘Coming Out’. Aan de Hofvijver wapperen regenboogvlaggen. Donderdag wordt voor het eerst voor het stadhuis de regenboogvlag gehesen. Ook ligt er deze week een regenboogloper voor de ingang van het stadhuis. Donderdagmiddag gaan wethouders van vijf regenbooggemeenten in onze regio in het Filmhuis Den Haag met elkaar in debat. Aansluitend is daar de voorpremière van de film ‘Girl’, die bij het Filmfestival van Cannes diverse prijzen in de wacht sleepte.

Foto: René Bom

Luister hier naar interview het met wethouder Bert van Alphen op Den Haag FM.